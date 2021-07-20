محافظ القاهرة يشارك المواطنين فرحة العيد بحديقة الفسطاط والحديقة الدولية

كتب- مصراوي:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك حديقة الفسطاط والحديقة الدولية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومشاركة المواطنين فرحة العيد.

وشدد محافظ القاهرة، على العاملين بالحدائق باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا وعدم السماح بدخول الرواد دون ارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على سلامتهم واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التباعد الاجتماعي بين رواد الحدائق ورش طرق الحدائق وتطهير وتعقيم دورات المياه بالمطهرات على مدار اليوم والتأكد المستمر من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية ودعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة لسرعة إسعاف ونجدة أي مصاب، وتوزيع أكياس بلاستيك على المواطنين لعدم إلقاء المخلفات على المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم إيقاف إجازات العاملين بالحدائق مع استمرار العمل طوال أيام العيد على ٣ ورديات يوميًا.

وأشار عبدالعال، إلى أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمني بالشوارع وحول الحدائق والتنسيق مع إسعاف القاهرة لتتواجد بالقرب من الحدائق لسرعة إسعاف أى مصاب ونقله عند الحاجة.

وشدد محافظ القاهرة، على استمرار صيانة جميع المحاور الرئيسية والميادين العامة ومراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها وتشكيل أطقم صيانة جاهزة على مدار اليوم لمجابهة أى أعطال طوال أيام العيد.

يذكر أن الحدائق تبدأ عملها يوميًا خلال فترة العيد من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر ليلا مقسمة إلى ورديات بالتناوب.

من جهة أخرى، واحتفالًا بعيد الأضحى المبارك واصلت محافظة القاهرة إدخال البهجة على دور الأيتام حيث قامت بتوزيع الهدايا ولحوم الأضاحى على دارى السندس لرعاية الأيتام ذوى الإحتياجات الخاصة ، ودار عبير الاسلام بمدينة نصر.

وأكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا برعاية الأيتام وتوفير حياة كريمة لهم كما تقدم الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني التى تقدم الرعاية لهم.​