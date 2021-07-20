الرئيس السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد مالك الملك في العلمين الجديدة

كتب- محمد سامي:

أدى، صباح اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وعدد من الوزراء، وكبار رجال الدولة، صلاة عيد الأضحى المبارك، بمسجد مالك الملك بمدينة العلمين الجديدة.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.