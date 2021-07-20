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السيسي يتابع المشروعات التي يجرى تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة عقب أداء صلاة عيد الأضحى

06:40 ص الثلاثاء 20 يوليه 2021
السيسي يتابع المشروعات التي يجرى تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة عقب أداء صلاة عيد الأضحى

الرئيس عبد الفتاح السيسي

العلمين-(أ ش أ)

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء المشروعات التي يجرى تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة، وذلك عقب أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد مالك الملك بالمنطقة التراثية بمدينة العلمين.

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عصام الجزار، حيث استعرض عبر الخرائط، أبرز المشروعات منها مدينة الثقافة والفنون، في حضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ولفيف من السادة الوزراء وكبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة.

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Asha
الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي مدينة العلمين الجديدة عيد الأضحى مسجد مالك الملك عصام الجزار

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