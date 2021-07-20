Masrawy logo white

الرئيس السيسي يؤدى صلاة عيد الأضحي بمدينة العلمين الجديدة بحضور كبار

06:03 ص الثلاثاء 20 يوليه 2021
الرئيس السيسي يؤدى صلاة عيد الأضحي بمدينة العلمين الجديدة بحضور كبار

الرئيس عبد الفتاح السيسي

العملين-(أ ش أ):

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الأضحي المبارك من مدينة العلمين الجديدة، في حضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ولفيف من السادة الوزراء وكبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة.

بدأت شعائر صلاة العيد الأضحي المبارك بترديد تكطبيرات العيد أعقبها تلاوة قرآنية تلاها الشيخ هاني الحسيني.

هذا المحتوى من

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي عيد الأضحي مدينة العلمين صلاة عيد الأضحي مصطفي مدبولي محمد زكي محمد فريد

الخبر التالى:

السيسي يتابع المشروعات التي يجرى تنفيذها في مدينة العلمين الجديدة عقب أداء صلاة عيد الأضحى

كورونا.. لحظة بلحظة

59

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

283762

إجمالي الإصابات

16452

إجمالي الوفيات

224299

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • كورونا في 24 ساعة.. 6 حالات وفاة وتوقف العمل بمراكز لقاحات كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا