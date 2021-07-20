الرئيس السيسي يؤدى صلاة عيد الأضحي بمدينة العلمين الجديدة بحضور كبار
العملين-(أ ش أ):
أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الأضحي المبارك من مدينة العلمين الجديدة، في حضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ولفيف من السادة الوزراء وكبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة.
بدأت شعائر صلاة العيد الأضحي المبارك بترديد تكطبيرات العيد أعقبها تلاوة قرآنية تلاها الشيخ هاني الحسيني.
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