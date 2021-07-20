بعد انتهاء معرض القاهرة الدولي.. تعرف على أبرز منافذ توزيع الكتب

(مصراوي):

انتهت منذ أيام، فعاليات الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، بمركز مصر للمعارض الدولية، التى أقيمت خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو الحالي، تحت شعار "فى القراءة حياة"، وكانت دورة استثنائية تقام للمرة الأولى فى الصيف، بعد تأجيلها من موعدها فى يناير الماضى، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وانطلقت فعاليات المعرض تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وشهدت الدورة دخول مليون و700 الف زائر، كما حققت المنصة الرقمية المستحدثة التى شملت كل التفاصيل والخدمات التى تهم الزوار إلى جانب أجندة الأنشطة والفعاليات التى تُجرى افتراضيًا 225 مليون زيارة ووصل عدد مستخدميها المسجلين عليها بحسابات إلكترونية قرابة مليون و 600 الف زائر، وبلغ عدد الجولات الافتراضية بها اكثر من 270 الف جولة، وتجاوزت أعداد مشاهدات الكتب بها اكثر من مليون ونصف مشاهدة.

ومن المتوقع أن يتم إقامة الدورة المقبلة في موعدها المقرر له أواخر شهر يناير من كل عام، إلا إذا حالت ظروف جائحة كورونا دون إقامتها.

وخلال السطور التالي نستعرض أبرز المنافذ الدائمة لبيع الكتب في مصر، والتي يمكن للقاريء أن يقتني منها أحدث الإصدارات دون الانتظار لحين إقامة معرض الكتاب المقبل..

مكتبة ديوان..

لها العديد من الأفرع على مستوى القاهرة الكبرى، في الزمالك والمعادي ومصر الجديدة ومساكن شيراتون والساحل الشمالي.

منافذ الهيئة المصرية العامة للكتاب

منافذ الهيئة القومية لدار الكتب والوثائق

مكتبة تنمية في وسط القاهرة

أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي

آفاق للنشر والتوزيع

تاون هاوس جاليرى

الحضارة للنشر

الدار للنشر والتوزيع

دار التنوير

دار الشروق

دار العين للنشر

الدار المصرية اللبنانية

دار المعارف

دار دَوِّن

دار شرقيات للنشر والتوزيع

دار ميريت للنشر

دار نفرو للنشر والتوزيع

قسم النشر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة

كافيه وجاليري كانست

الكتب خان

الكتبجية

مكتبة The BookSpot

مكتبة ألف

مكتبة تنمية

مكتبة ديوان

مكتبة عمر بوك ستور

مكتبة مدبولي

نهضة مصر للطباعة والنشر