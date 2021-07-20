شبورة ورياح وفرص للأمطار.. الأرصاد تعلن طقس 6 أيام مقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الطقس والظواهر الجوية خلال الفترة من اليوم الثلاثاء إلى الاثنين المقبل.

وأضافت الهيئة، أن الطقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأكدت وجود شيورة خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا، على الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وتابعت: "من الثلاثاء 20 يوليو الى الاربعاء 21 يوليو فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلایب، شلاتين، أبوسميل) على فترات متقطعة (30 تقربيًا)".

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى وجود تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة تقلل من الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

