رئيس الأسقفية يترأس خدمة رسامة قس وشماس بـ"أسقفية الإسكندرية"

رئيس هيئة الكتاب: مبيعات "ثقافتك كتابك" وصلت إلى 6800 نسخة في يومين

كتب- مينا غالي:

ترأس دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية خدمة رسامة الخادم العلماني سراج نبيل ليصبح شماسًا للرعية المصرية والشماس دانيال كورى ليصبح قسيسًا للرعية السودانية على كنيسة جميع القديسين الأسقفية بستانلى بالإسكندرية وذلك بكاتدرائية القديس مرقس الأسقفية بالمنشية.

وقال المطران سامي في عظته من إنجيل متى: "نحتاج جميعًا للقدرة الإلهية لنستطيع أن نحقق الإرسالية، إذ يجب أن يكون للعاملين في حقل الخدمة الثقة والسلطان أن ينفذوا مشيئة الله وفى سلطانه وحضوره".

من الجدير بالذكر أن كاتدرائية القديس مرقس بالإسكندرية قد أقيمت على أرض معطاه من محمد علي باشا والي مصر سنة 1839 وهي أول كنيسة أسقفية أنجليكانية في جمهورية مصر العربية.