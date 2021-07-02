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إصابة 3 أشخاص في انهيار أجزاء من عقار بالإسكندرية- صور

11:03 م الجمعة 02 يوليه 2021
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الإسكندرية– محمد عامر ومحمد البدري:

انهارت أجزاء من عقار بمنطقة الدخيلة شمعدان، بنطاق حي العجمي غرب الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم طفل.

تلقت غرفة عمليات حي العجمي الإسكندرية بلاغًا بسقوط أجزاء من عقار قديم بمنطقة الدخيلة الجبل بنطاق الحي وسقوط مصابين من قاطنيه والمارة.

انتقل مسئولي الحي وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار مكون من 3 طوابق تقطنه 3 عائلات وسقوط شرفة إحدى الشقق.

أسفر الحادث عن إصابة شخصين كانا يقفان بالشرفة لحظة انهيارها بكسور متفرقة بأنحاء الجسم، وإصابة طفل تصادف مروره لحظة الانهيار بكدمات بسيطة وجرى نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

من جانبها كلفت الدكتورة ماجدة جلاله مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، فريق الإغاثة بإدارة العجمي ومدير إدارة العجمي، والاخصائيين الاجتماعيين بالمتابعة لتقديم مساعدات عاجلة لقاطني العقار.

حرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة وباشرت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة..

انهيار أجزاء عقار الإسكندرية منطقة الدخيلة قوات الحماية المدنية حي العجمي

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