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مبني سنة 2000.. السياحة والآثار تكشف تفاصيل انهيار سقف منزل أثري في رشيد

10:15 م الجمعة 02 يوليه 2021
مبني سنة 2000.. السياحة والآثار تكشف تفاصيل انهيار سقف منزل أثري في رشيد

وزارة السياحة والآثار ارشيفية

(مصراوي):

أعلنت وزارة السياحة والآثار، سقوط سقف حجرة بالدور الثاني بمنزل طبق الأثري بمدينة رشيد، وصرح الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية أن السقف الذي سقط حديث تمامًا، حيث تم بناءه أثناء ترميم المنزل عام 2000، وهو من الخشب الأبيض الحديث، وهو غير أثري.

ووأكد بيان الوزارة، اليوم الجمعة، أنه تم تكليف الإدارة المركزية للترميم بقطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار بمعاينة المنزل، وعمل اللازم نحو إعادة تركيبه، وإعادته إلى ما كان عليه.

جدير بالذكر أن منزل طبق يقع في شارع الشيخ قنديل برشيد، وهو مسجل في عداد الآثار الإسلامية منذ عام 1951.

وزارة السياحة والآثار أسامة طلعت الإدارة المركزية للترميم مدينة رشيد

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