أندريه زكي يجتمع بالمجلس الإنجيلي العام وكليات اللاهوت الإنجيلية

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كتب- مينا غالي:

اجتمع اليوم الجمعة، المجلسُ الإنجيليُّ العام بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، بمقر رئاسة الطائفة، لمتابعة ومناقشة جميع التقارير والأمور المتعلقة باللجنة التنفيذية والقانونية والمالية، ولجنة تقنين أوضاع الكنائس، ولجنة اعتماد الخدام والكنائس.

كما اجتمع رئيس الطائفة أيضًا مع لجنة التعليم اللاهوتي وكليات اللاهوت الإنجيليّة بمصر، للوقوف على مستوى التعليم اللاهوتي الأكاديمي التابع لرئاسة الطائفة الإنجيلية.

وقال رئيس الإنجيلية: "نسعى إلى الارتقاء والنمو في التعليم اللاهوتي مع الالتزام والانضباط الأكاديمي، ونعطي أهمية قصوى لضرورة اعتماد جميع الكليات".