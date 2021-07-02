Masrawy logo white

أندريه زكي يجتمع بالمجلس الإنجيلي العام وكليات اللاهوت الإنجيلية

08:44 م الجمعة 02 يوليه 2021
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- مينا غالي:

اجتمع اليوم الجمعة، المجلسُ الإنجيليُّ العام بمصر، برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، بمقر رئاسة الطائفة، لمتابعة ومناقشة جميع التقارير والأمور المتعلقة باللجنة التنفيذية والقانونية والمالية، ولجنة تقنين أوضاع الكنائس، ولجنة اعتماد الخدام والكنائس.

كما اجتمع رئيس الطائفة أيضًا مع لجنة التعليم اللاهوتي وكليات اللاهوت الإنجيليّة بمصر، للوقوف على مستوى التعليم اللاهوتي الأكاديمي التابع لرئاسة الطائفة الإنجيلية.

وقال رئيس الإنجيلية: "نسعى إلى الارتقاء والنمو في التعليم اللاهوتي مع الالتزام والانضباط الأكاديمي، ونعطي أهمية قصوى لضرورة اعتماد جميع الكليات".

أندريه زكي المجلس الإنجيلي العام التعليم اللاهوتي الطائفة الإنجيليَّة.

الخبر التالى:

إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية في المهد بالقليوبية

كورونا.. لحظة بلحظة

242

إصابات اليوم

25

وفيات اليوم

675

متعافون اليوم

281524

إجمالي الإصابات

16194

إجمالي الوفيات

212059

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا