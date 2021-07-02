برلماني: "خطة النواب" تستدعي وزير المالية لإلغاء القيمة المضافة على اشتراكات الأندية

‫كتب- نشأت علي:

طالب النائب طارق سيد، عضو لجنة الشباب بمجلس النواب، وزارة المالية بإلغاء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، على الأندية الرياضية، حتى لا يتحملها الأعضاء خاصة أن معظمهم من موظفي الحكومة وقطاع الأعمال، مما يشكل عبء كبير ومرهق على الأسر المصرية.

وأكد عضو لجنة الشباب ورئيس نادي الأولمبي، أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضت في اجتماعها الأخير بالإجماع تطبيق الضريبة على الأندية وطالبت بحضور وزير المالية لإخطاره بقرارها، لافتًا إلى أن لجنة الخطة أكدت صحة طلبات النواب، حيث إن اشتراكات الأندية بجميع أنواعها معفاة طبقًا للفقرة 50 من قائمة السلع والخدمات المعفاة، من قانون القيمة المضافة.

وأكد النائب أن الأندية الشعبية عددها كبير جدًا والأعضاء يستقطعون من مواردهم لسداد اشتراك النادي لكي يوفروا لأبناءهم فرصة لممارسة الرياضة، مشيرًا إلى أن اشتراكات الأندية البالغ عددها 1200 نادي على مستوى الجمهورية لا تقارن بالثلاثين نادي ذوي الاشتراكات المرتفعة، حيث إن أعضاءها قادرون على سداد القيمة المضافة.

وشدد على أنه لا يمكن وضع أعباء مالية بأثر رجعي، بعد أن أعفى قطاع البحوث الضريبية الاشتراكات، كما أنه ليس من المنطقي أن يعود بعد 5 سنوات ليطلب تحصيل الضريبة من 2016 إلى 2018 مع بداية تسجيل الأندية ويصنف الاشتراكات لقسمين اشتراك تجديد سنوي واشتراك العضوية الجديدة ويعفي القيمة السنوية الصغيرة ويطلب التحصيل بأثر رجعي للاشتراك الجديد.

وأكد أن مطالبات الأندية بدفع فروق الضرائب بأثر رجعي، يحمل الأندية تكلفة باهظة، حيث بلغت كمثال على الأندية الشعبية 5 ملايين جنيه على النادي الأوليمبي ونادي الاتحاد بـ25 مليون جنيه.

يذكر أن لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب فخري طايل، ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب طارق السيد رئيس النادي الأوليمبي وحسام المندوه عضو اللجنة الموقتة لنادي الزمالك، بحضور النائب طارق حسنين رئيس نادي الترسانة بخصوص عدم قانونية تحصيل فروق ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي على اشتراكات الأندية.