رئيس هيئة الكتاب: مبيعات "ثقافتك كتابك" وصلت إلى 6800 نسخة في يومين

ضبط 1470 قرصًا مخدرًا بالمطار مع راكب قادم من اليونان

(مصراوي):

قال الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن مبيعات مبادرة "ثقافتك كتابك" التس أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وصلت إلى 6867 نسخة بقيمة مالية بلغت 62360 جنيهًا خلال اليومين الأول والثاني من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52.

وأضاف: "الإقبال الجماهيري على العناوين المطروحة من خلال المبادرة والتي تتراوح أسعارها ما بين جنيه وحتى 20 جنيهًا يشجع على ضخ المزيد منها حيث تضم مئات الإصدارات من دور النشر وقطاعات وزارة الثقافة لحث المواطنين ورواد المعرض على اقتناء الكتب وتشجيعًا للقراءة والمعرفة".

يذكر أن الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحمل عنوان "في القراءة حياة" وتقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفنانةالدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وتستمر حتى 15 يوليو الجاري بمشاركة 1218 ناشر من 25 دولة عربية واجنبية وتشهد اطلاق منصة رقمية خاصة تتيح حجز تذاكر الدخول والاطلاع على خريطة الاجنحة لمعرفة مواقع دور النشر والكتب المعروضة إلى جانب اتاحة الشراء الكترونيا إضافة إلى بث النشاط الثقافي المصاحب للمعرض من ندوات وورش ادبية وفنية واتاحة جولات افتراضية بتقنية 3D