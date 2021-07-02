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رفع العلم المصري على مبنى البرلمان الكندي للعام الثالث على التوالي (صور)

08:10 م الجمعة 02 يوليه 2021
رفع العلم المصري على مبنى البرلمان الكندي للعام الثالث على التوالي (صور)

السفيرة نبيلة مكرم

(مصراوي):

أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه للعام الثالث على التوالي تشهد مدينة أونتاريو الكندية رفع العلم المصري على مبنى البرلمان، والتي بدأت في يوليو 2019، بجهود الهيئة الكندية للتراث المصري.

وأضافت الوزيرة أن ذلك يأتي في إطار عمل الجالية المصرية المؤثر في المجتمع الكندي؛ لتعريف العالم بتاريخ مصر العريق والممتد كخطوة مضيئة أمام العالم؛ وإظهار الدور المحوري لمصر التي امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات.

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السفيرة نبيلة مكرم مصر البرلمان الكندي وزيرة الهجرة

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