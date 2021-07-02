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خالد العوامي متحدثًا لـ"الحركة الوطنية".. وشادي مشرف أمينًا للإعلام وندى البلتاجي أمينًا مساعدًا

06:24 م الجمعة 02 يوليه 2021
خالد العوامي متحدثًا لـ"الحركة الوطنية".. وشادي مشرف أمينًا للإعلام وندى البلتاجي أمينًا مساعدًا

اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية

(مصراوي):

أصدر رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية 3 قرارات تنظيمية لإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية للحزب تنظيميًا حملت أرقام "42، و43، و44" وتضمنت تعيين خالد العوامي، مستشارًا لرئيس الحزب لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للحزب ومشرفًا على أمانة الإعلام.

كما تقرر أيضًا تعيين شادي مشرف قائمًا بأعمال أمين الإعلام وندى محمد عبدالرحمن البلتاجي أمينًا مساعدًا لأمانة الإعلام المركزية.

اللواء رؤوف السيد حزب الحركة الوطنية خالد العوامي ندى البلتاجي

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