خالد العوامي متحدثًا لـ"الحركة الوطنية".. وشادي مشرف أمينًا للإعلام وندى البلتاجي أمينًا مساعدًا

(مصراوي):

أصدر رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية 3 قرارات تنظيمية لإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية للحزب تنظيميًا حملت أرقام "42، و43، و44" وتضمنت تعيين خالد العوامي، مستشارًا لرئيس الحزب لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للحزب ومشرفًا على أمانة الإعلام.

كما تقرر أيضًا تعيين شادي مشرف قائمًا بأعمال أمين الإعلام وندى محمد عبدالرحمن البلتاجي أمينًا مساعدًا لأمانة الإعلام المركزية.

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