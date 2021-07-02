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تبدأ اليوم.. جدول مواعيد حجز تذاكر عيد الأضحى المبارك

03:58 م الجمعة 02 يوليه 2021
تبدأ اليوم.. جدول مواعيد حجز تذاكر عيد الأضحى المبارك

هيئة السكة الحديد

كتب – أسامة علي:

تبدأ هيئة السكة الحديد، اليوم الجمعة، طرح تذاكر قطارات عيد الأضحى المبارك.


وبحسب جداول التشغيل، يتم الحجز طبقا لما يلي:

ـ الجمعة 2 يوليو، الحجز ليوم 16 يوليو الموافق 6 ذو الحجة للحجز أمام الجمهور.

ـ السبت 3 يوليو، يبدأ الحجز ليوم 17 يوليو الموافق 7 ذو الحجة.

ـ الأحد 4 يوليو، يبدأ الحجز ليوم 18 يوليو الموافق 8 ذو الحجة.

ـ الإثنين 5 يوليو، يبدأ الحجز ليوم 19 يوليو الموافق 9 ذو الحجة "وقفة عيد الأضحى" .

ـ الثلاثاء 6 يوليو، يبدأ الحجز ليوم 20 يوليو الموافق 10 ذو الحجة "عيد الأضحى".

وأكد مصدر مسئول بهيئة السكة الحديد، المصدر لمصراوي، أنه سيتم صرف 4 تذاكر لكل راكب بموجب بطاقة الرقم القومى، لمواجهة السوق السوداء.

وأوضح المصدر، أنه سيتم زيادة عدد الرحلات و إتاحة قطارات إضافية قبل العيد بأسبوع لاستيعاب أكبر عدد من الركاب، لقضاء إجازة العيد وسط أسرهم.

هيئة السكة الحديد عيد الأضحى المبارك قطارات تذاكر القطارات

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