ضبط 1470 قرصًا مخدرًا بالمطار مع راكب قادم من اليونان

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 1470 قرصًا مخدرًا، أخفاها راكب مصري بين طيات ملابسه، وفي جيوب سحرية بحقائبه، وذلك فور وصوله من اليونان؛ لتضليل رجال الجمارك، والعبور بالمضبوطات، وتم ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الخطوط اليونانية القادمة من أثينا، تم الاشتباه في راكب مصري، وبالعرض علي الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من إسلام ماهر تحت إشراف تامر رمزى رئيس القسم، وتبين وجود 105 شرائط، بإجمالي 1470 قرصًا من عقار أوكسي كونتين المخدر، مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وقرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات، والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.