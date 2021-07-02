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وفاة سائق.. السكة الحديد توضح تفاصيل اصطدام قطار بسيارة نصف نقل بمحافظة قنا

02:39 م الجمعة 02 يوليه 2021
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كتب - أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مرور القطار رقم 90/ 2498 إكسبريس القاهرة /أسوان على منفذ الجزيرية بكم 602/800 بين المخادمة والجزيرية الذى يعمل بأجراس وأنوار ومعين عليه خفير منفذ وعسكرى مرور، اقتحمت السيارة نصف نقل رقم 9158 ه ط س المنفذ من الاتجاه المعاكس، ما أدى إلى اصطدامها بالقطار ونتج عن ذلك وفاة سائق السيارة وكسر تنك سولار جرار القطار.

وأشارت الهيئة أنه فى تمام الساعة 11.00 ظهر اليوم الجمعة، تم رفع السيارة وخلو الخطوط، وتم ضم الإمداد الساعة 11.25 وقام الساعة 11.30 متجاوز 55 دقيقة
ونتج عن ذلك تأخير عدد 5 قطارات بمتوسط تأخير 40 دقيقة.

وأهابت الهيئة بقائدى المركبات ضرورة توخى الحذر والالتزام بتعليمات السكة الحديد والتعليمات المرورية أثناء عبور خطوط السكك الحديدية للحفاظ على أرواحهم وسلامة مسير القطارات.

وعادت حركة القطارات إلى طبيعتها في خط الوجه القبلي عقب رفع آثار حادث تصادم القطار رقم "90 مميز" القادم من القاهرة في اتجاه أسوان بسيارة نصف نقل رقم "9158 ي ط س" عند مزلقان الجزيرية في قنا.

لقى سائق مصرعه اليوم الجمعة، وذلك خلال عبور سيارة نصف نقل مزلقان الجزيرية، ما تسبب في اصطدام قطار روسي بها.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا رسميا بمصرع "أشرف فتحي علي عبدالله" سائق، ٤٦ عاما، في حادثة اصطدام قطار بسيارة نصف نقل.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وحرر محضر بالواقعة أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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