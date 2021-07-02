بالعلم ترتقي الأمم.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر - بث مباشر

كتب - محمود مصطفى:

ينقل التليفزيون المصري، اليوم، على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يلقي خطبة الجمعة، الدكتور محمد أبوزيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الوجه البحري، وموضوعها "بالعلم ترقى الأمم".

ويتلو قرآن الجمعة، القارئ الشيخ فاروق ضيف.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن التفوق العلمي وأثره في تقدم الأمم، هو موضوع خطبة اليوم الجمعة.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن التفوق في مختلف المجالات مطلب شرعي ووطني وإنساني، ولا مجال لبناء دولة قوية بغير العلم والتفوق فيه، وعلى كل منا أن يسعى لأعلى درجات التفوق في مجاله عالما أو باحثا أو صانعا أو حرفيا.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

ويقدم "مصراوي"خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي: