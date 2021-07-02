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اليوم.. قطع المياه 8 ساعات عن هذه المناطق بالجيزة

02:53 ص الجمعة 02 يوليه 2021
اليوم.. قطع المياه 8 ساعات عن هذه المناطق بالجيزة

قطع المياه

مصراوي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مناطق (مساكن ضباط الرماية والشباب – حدائق الاهرام وضفعها بفيصل والهرم ) لمدة 8 ساعات، اعتبارًا من الـ 10 مساء غدٍ الجمعة، حتى الـ 6 من صباح السبت.

أرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى تحويل مسار خط قطر 1200 مم من خط طرد بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي لإعمال تطوير الطريق المحيط بالمتحف المصري.

أهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وستقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارىء يتم الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ لتلبية احتياجاتهم فورًا.​

قطع المياه شركة مياه الشرب الجيزة مياه الشرب حدائق الاهرام

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