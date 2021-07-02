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الأوقاف تعلن مواعيد اختبارات خطباء المكافأة المتقدمين للحصول على بند التحسين

02:45 ص الجمعة 02 يوليه 2021
الأوقاف تعلن مواعيد اختبارات خطباء المكافأة المتقدمين للحصول على بند التحسين

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، مواعيد اختبارات خطباء المكافأة الذين هم على بند التحسين من خريجي إحدى الكليات التالية : (أصول الدين، الدعوة الإسلامية، الدراسات الإسلامية والعربية بنين، الشريعة والقانون "بشعبتيها"، القرآن الكريم، اللغة العربية، اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية " جميع اللغات"، التربية شعب "الدراسات الإسلامية، اللغة العربية – الإنجليزية - الفرنسية) بمسجد النور بالعباسية، على النحو التالي:

1. الأربعاء 7 / 7 / 2021م : مديريات (الإسماعيلية – السويس – بورسعيد – شمال سيناء) .

2. الخميس 8 / 7 / 2021م : (الجيزة)

3. السبت 10 / 7 / 2021م : (دمياط ومطروح ).

وطالبت وزارة الأوقاف، المتقدمين للاختبارات، إحضار بطاقة الرقم القومي، وإفادة من المديرية التابع لها بأنه ما زال على قيد العمل بها خطيبا بالمكافأة، وعلى بند التحسين ولم تصدر منه أي مخالفة تستدعي عدم التعاقد معه بنظام الأجر مقابل عمل، وأن آخر مكافأة صرفها هي مكافأة شهر ( ....... / 2021).

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان عن مواعيد الاختبار لباقي المحافظات، خلال الأيام المقبلة.

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وزارة الأوقاف اختبارات خطباء المكافأة الدعوة الإسلامية الدراسات الإسلامية مسجد النور بالعباسية

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