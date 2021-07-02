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الأوقاف: التفوق العلمي وأثره في تقدم الأمم.. موضوع خطبة الجمعة

02:35 ص الجمعة 02 يوليه 2021
الأوقاف: التفوق العلمي وأثره في تقدم الأمم.. موضوع خطبة الجمعة

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف أن التفوق العلمي وأثره في تقدم الأمم، هو موضوع خطبة اليوم الجمعة.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن التفوق في مختلف المجالات مطلب شرعي ووطني وإنساني، ولا مجال لبناء دولة قوية بغير العلم والتفوق فيه، وعلى كل منا أن يسعى لأعلى درجات التفوق في مجاله عالمًا أو باحثًا أو صانعًا أو حرفيًا.

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.​

محمد مختار جمعة خطبة الجمعة وزارة الأوقاف التفوق العلمي

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