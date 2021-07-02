وزير الزراعة لمصراوي: مشروع الدلتا الجديد نقلة نوعية.. وصادراتنا سمعتها طيبة

كتب - أحمد مسعد:

هنأ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة 30 من يونيو المجيدة.

قال القصير، في تصريح خاص أدلي به لـ"مصراوي"، إنه خلال الـ7سنوات الماضية شهد القطاع الزراعي نهضة غير مسبوقة، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 320 مشروعًا، مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة المشروعات بلغت 40 مليار جنيه.

أضاف وزير الزراعة أن مشروعات التوسع الأفقي والرأسي وتطبيق مفهوم "النهضة الزراعية الشاملة"، التي استهدفت توسيع الرقعة الزراعية ساهم في توفير السلع الاستراتيجية وتوازن في الأسعار، خصوصًا خلال جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن أبرز هذه المشروعات هو "الدلتا الجديدة" الذي يعد نقلة نوعية في مجال الزراعة والتصنيع.

وتابع: "الصادرات الزراعية المصرية تتبوأ مكانة عالمية وذات سمعة طيبة، ونجحت الوزارة في فتح 20سوقًا جديدًا، وتصدير ما يقرب من 3.5 مليون طن العام الجاري رغم جائحة كورونا".

أشار القصير إلى أن القيادة السياسية تتابع عن كثب القطاع الزراعي بمختلف قطاعاته، مع توفير كافة الإمكانات لخدمة الفلاح والمربي، حيث بلغ إجمالي تمويل مشروع البتلو 5 مليارات جنيه لأكثر من 28 ألف مستفيد لتربية وتسمين 309 آلاف رأس ماشية، وتطبيق الزراعة التعاقدية على عدد من المحاصيل، والتحول الرقمي، ودعم صناعة الدواجن، مضيفًا أن الدولة بدأت تجني ثمار العمل المبذول خلال الفترة الماضية.​