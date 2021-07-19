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عيد الأضحى 2021.. ما حكم صيام أيام التشريق؟

08:27 م الإثنين 19 يوليه 2021
عيد الأضحى 2021.. ما حكم صيام أيام التشريق؟

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن جمهور العلماء اتفقوا على أن هناك أيام يحرم فيها الصيام

وأوضحت دار الإفتاء، أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى تحريم صوم الأيام التالية:

1 - يوم عيد الفطر.

2 - يوم عيد الأضحى.

3 - أيام التشريق؛ وهي الأيام الثلاثة التي تلي يوم الأضحى.

واستدل الجمهور على ذلك بما ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ". أخرجه مسلم في "صحيحه"، وعَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

وأوضحت أم الخطيب الشربيني، قال في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (2/ 163): [(ولا يصح صوم العيد) أي الفطر والأضحى ولو عن واجب للنهي عنه في خبر الصحيحين وللإجماع، ولو نذر صومه لم ينعقد نذره (وكذا التشريق) أي أيامه، وهي ثلاثة بعد الأضحى لا يصح صومها (في الجديد) ولو لمتمتع؛ للنهي عن صيامها] اهـ.

دار الإفتاء المصرية عيد الأضحى حكم صيام أيام التشريق

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