الرئيس السيسي يهنئ عاهل الأردن بعيد الأضحى

(مصراوي):

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لشعب وحكومة المملكة الأردنية الشقيقة كل الخير والتقدم والرخاء.

وأعرب الملك عبدالله عن خالص تقديره لمصر وشعبها، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.