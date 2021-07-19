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الرئيس السيسي يهنئ عاهل الأردن بعيد الأضحى

07:55 م الإثنين 19 يوليه 2021
الرئيس السيسي يهنئ عاهل الأردن بعيد الأضحى

الرئيس عبد الفتاح السيسي

(مصراوي):

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حيث أعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لشعب وحكومة المملكة الأردنية الشقيقة كل الخير والتقدم والرخاء.

وأعرب الملك عبدالله عن خالص تقديره لمصر وشعبها، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي عيد الأضحى الملك عبدالله الثاني الأردن

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