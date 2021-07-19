"وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة".. شاهد سوق سَن السكاكين قبل ساعات من العيد (صور)

تصوير- أحمد جمعة:

تشهد العديد من الأسواق والمجالات انتعاشة كبيرة في موسم عيد الأضحى المبارك، مثل المذابح وأسواق الجلود، بينما يمثل هذا الموسم قبلة الحياة لأسواق سن السكاكين التي تشهد انتعاشة قوية لا تجدها طوال العام.

موقع "مصراوي" تجول في أسواق سن السكاكين، يوم وقفة عرفات وقبل ساعات من انطلاق ماراثون عيد الأضحى المبارك الذي يشهد التضحية بملايين الرؤوس من الماشية والأغنام، وكما يقول حديث الشريف: "إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة".