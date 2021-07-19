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الرئيس السيسي يتبادل التهنئة بحلول عيد الأضحى مع أمير منطقة تبوك

05:54 م الإثنين 19 يوليه 2021
الرئيس السيسي يتبادل التهنئة بحلول عيد الأضحى مع أمير منطقة تبوك

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا مع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك، للتهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وداعيًا الله تعالى أن ينعم على البلدين الشقيقين بالخير والبركات.

من جانبه، أعرب الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود عن خالص امتنانه للرئيس، معربًا عن تمنياته لمصر وشعبها الشقيق كل الخير والتقدم والازدهار.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي عيد الأضحى أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود

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