الرئيس السيسي يهنئ رئيس المجلس الانتقالي السوداني بعيد الأضحى المبارك

(مصراوي):

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا مع الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني؛ للتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا للسودان وشعبها الشقيق كل تقدم واستقرار.

وبادل الفريق أول عبدالفتاح البرهان الرئيس السيسي التهنئة بحلول العيد، متمنيًا لمصر وشعبها السلام والازدهار.