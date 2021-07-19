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القاهرة 5.32 دقيقة.. ننشر مواعيد صلاة عيد الأضحى في مدن ومحافظات الجمهورية

04:19 م الإثنين 19 يوليه 2021
القاهرة 5.32 دقيقة.. ننشر مواعيد صلاة عيد الأضحى في مدن ومحافظات الجمهورية

صلاة عيد الأضحى

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور ياسر عبد الهادي، أستاذ علوم الفلك بمعهد أبحاث الشمس، المتحدث الرسمي للمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد عيد الأضحى المبارك (2021 م - 1442هـ) وتوقيت الصلاة في القاهرة وباقي محافظات الجمهورية.

وأوضح عبدالهادي لمصراوي أن الثلاثاء 20 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك الموافق 10 من ذي الحجة لعام 1442هـ.

واستعرض عبد الهادي لـ"مصراوي" مواقيت صلاة عيد الأضحى المبارك 2021، في مدن ومحافظات مصر على النحو التالي:

القاهرة 5:32

الجيزة 5:32

الإسكندرية 5:35

بورسعيد 5:25

السويس 5:27

العريش 5:19

الطور 5:26

سانت كاترين 5:24

طابا 5:18

شرم الشيخ 5:24

دمنهور 5:33

طنطا 5:31

المنصورة 5:29

الزقازيق 5:30

بنها 5:31

شبين الكوم 5:32

كفر الشيخ 5:31

الفيوم 5:35

بنى سويف 5:34

المنيا 5:38

أسيوط 5:38

سوهاج 5:37

قنا 5:34

أسوان 5:37

أبو سمبل 5:45

مرسى مطروح 5:45

الغردقة 5:27

الخارجة 5:47

الإسماعيلية 5:26

دمياط 5:27

السلوم 5:53

نويبع 5:20

حلايب 5:25

شلاتين 5:28

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