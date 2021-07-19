البحوث الإسلامية يطلق حملة "في عونهم أجر" لدعوة الناس للتكافل المجتمعي

كتب- محمود مصطفى:

أعلن مجمع البحوث الإسلامية، إطلاق حملة توعوية شاملة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بعنوان "في عونهم أجر"، تستهدف التأكيد على أهمية تحقيق التكافل المجتمعي في حياة الناس خاصة في المواسم والمناسبات.

أوضح المجمع في بيان له، الاثنين، أنه سيتم تنفيذ الحملة من خلال وعاظ وواعظات الأزهر الشريف من مختلف مناطق الوعظ على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى النشر الإلكتروني على موقع المجمع على بوابة الأزهر، ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجمع باللغتين العربية والإنجليزية.

وقال الدكتور نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن الحملة تأتي ضمن الحملات التوعوية التي يقوم بها المجمع لنشر قيم التراحم والتعاون والتكافل بين الناس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بضرورة ارتباط الحملات التوعوية بواقع الناس وهمومهم ومشكلاتهم المختلفة.

أضاف عيّاد أن الحملة تستهدف بيان فضل قضاء حوائج الناس، وخاصة الفقراء والمحتاجين، والعمل على مساعدتهم ودعمهم خصوصا في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع من انتشار فيروس كورونا وما ترتب على ذلك من تأثيرات اقتصادية تحتاج إلى تضامن الناس فيما بينهم.

أوضح أن الحملة تركز على بيان المواقف العملية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ينبغي أن تكون في حياة الناس مثل: الإحساس بمعاناة الفقراء والبؤساء، ونفع الناس وتخفيف معاناتهم ومواساتهم، وإدخال السرور عليهم، وتفريج كرباتهم، ومساعدتهم في قضاء حوائجهم، وإعانة المحتاج، والسعي في علاج المرضي، والإحساس بالغير وبهمومه.

ولفت عيّاد إلى أن إطلاق مثل هذه الحملات النوعية يعكس الاهتمام بالقيم الأخلاقية والمجتمعية في معاملاتنا وحياتنا اليومية والتي تدعم استقرار المجتمع، وتحقق التعايش السلمي بين أفراده، كما تسهم بشكل كبير في بناء الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.