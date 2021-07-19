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أول تعليق من قومي حقوق الإنسان على الإفراج عن محبوسين احتياطيا

01:20 م الإثنين 19 يوليه 2021
أول تعليق من قومي حقوق الإنسان على الإفراج عن محبوسين احتياطيا

محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

كتب- محمد نصار:

أعرب محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عن تقديره للخطوة التي اتخذتها الدولة بمجموعة من الإفراجات مؤخرا لمجموعة من المحبوسين احتياطياً.

وقال فايق، في بيان، الاثنين، إن هذه الإجراءات تصب في النهاية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان والإصلاحات التي تقوم بها مصر.

وأكد رئيس المجلس، أن هذه الإفراجات تأتي قبيل الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال الفترة القادمة بما يعزز من خطوات اتخذتها الدولة للارتقاء بحالة حقوق الإنسان.

وأشاد رئيس المجلس بما حققته مصر في مواجهة التحديات خلال هذه الفترة من مواجهة الإرهاب ومكافحة فيروس كورونا.

محمد فايق المجلس القومي لحقوق الإنسان الإفراج عن محبوسين احتياطي حقوق الإنسان

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