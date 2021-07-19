الأوقاف تبدأ حملة تطهير وتعقيم المساجد استعدادا لصلاة عيد الأضحى

رئيس جهاز العبور: بدء تنفيذ سوق حضارية على مساحة 10 آلاف متر كبديل

كتب - محمود مصطفى:

بدأت وزارة الأوقاف حملة تعقيم وتطهير بجميع مساجد الجمهورية، صباح اليوم، استعدادا لصلاة عيد الأضحى المبارك.

وقرر وزير الأوقاف، تشكيل لجنة عليا للإشراف على صلاة عيد الأضحى المبارك على النحو التالي:

1- الدكتور هشام عبد العزيز علي أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية رئيسًا

2. الشيخ صبري ياسين رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة نائبا للرئيس

3. الدكتور خالد صلاح الدين حسونة رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم عضوًا

4. الدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد الوزير للشئون الإدارية عضوًا

5. الدكتور رمضان عفيفي عفيفي مدير عام الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة عضوًا

6. الشيخ خالد أبو القاسم عطية معاون رئيس قطاع الشئون الدينية عضوًا

وأوضح وزير الأوقاف، أن اللجنة مركزية مهمتها الإشراف على صلاة العيد على مستوى الجمهورية، مع تشكيل لجان فرعية على مستوى جميع المديريات تضم كلا من مدير المديرية ووكيلها ومدير الدعوة بالنسبة للمديريات (أ) ومدير المديرية ومدير الدعوة بالنسبة للمديريات (ب)، وتمارس عملها من تاريخه حتى انتهاء صلاة العيد.