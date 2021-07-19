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القابضة للمياه: شحن كروت العدادات مسبقة الدفع عبر خدمة فورى خلال إجازة عيد الأضحى

01:17 م الإثنين 19 يوليه 2021
القابضة للمياه: شحن كروت العدادات مسبقة الدفع عبر خدمة فورى خلال إجازة عيد الأضحى

العدادات مسبقة الدفع

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن إمكانية شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال خدمات فورى طوال إجازة عيد الأضحى المبارك تحت كود ٥٧٥ وذلك تسهيلا على المواطنين وحفاظا على استمرار الخدمة المقدمة لهم.

يأتي ذلك فى إطار خطة الشركة فى التحول الرقمى وتسهيل شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من أي مكان.

وكانت الشركة قد أطلقت مجموعة من الخدمات الإلكترونية الهامة خلال العام الماضى، منها تطبيق قرائتي لإبلاغ قراءات العدادات، وتطبيق ١٢٥ لتقديم الشكاوى والابلاغ عن الأعطال ومتابعة أحوال الكسورات فى منطقة العميل، والبواية التجارية الالكترونية.

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