بسعر 65 جنيهًا للكيلو.. "التموين": توفير الخراف الحية بشوادر الوزارة بالمحافظات

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم الإثنين، إنها توفر الخراف الحية للأضاحي في الشوادر التابعة لشركات الوزارة بالمحافظات المختلفة بسعر 65 جنيهًا للكيلو قائم، بجانب توفير توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

واستعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية لعيد الأضحى المبارك من خلال توفير كل المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن المواطنين، وكذلك زيادة طرح منتجات إضافية من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع طوال أيام عيد الأضحى.