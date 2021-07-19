Masrawy logo white

البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بعيد الأضحى

12:37 م الإثنين 19 يوليه 2021
البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بعيد الأضحى

البابا تواضروس

كتب- مينا غالي:

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني، ببرقية تهنئة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، لتهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء نص البرقية كالتالي:

"السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

رئيس مجلس الشيوخ

يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم في سبيل رفعة المؤسسة التشريعية من أجل إعلاء المصلحة العامة للمواطنين وتحقيق آمالهم وطموحاتهم دمتم في رعاية الله وحفظه.

البابا تواضروس مجلس الشيوخ عيد الأضحى لمستشار عبد الوهاب عبد الرازق الكنيسة القبطية المصرية

الخبر التالى:

البابا تواضروس يهنئ مفتي الديار المصرية بعيد الأضحى

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
67

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

283703

إجمالي الإصابات

16446

إجمالي الوفيات

223645

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا