البابا تواضروس يهنئ رئيس مجلس الشيوخ بعيد الأضحى

كتب- مينا غالي:

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني، ببرقية تهنئة إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، لتهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وجاء نص البرقية كالتالي:

"السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

رئيس مجلس الشيوخ

يسرني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أتقدم لسيادتكم ولجميع أعضاء مجلسكم الموقر بأصدق التهاني بحلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن ينعم عليكم بموفور الصحة ويوفق جهودكم المخلصة لتحقيق مزيد من التقدم في سبيل رفعة المؤسسة التشريعية من أجل إعلاء المصلحة العامة للمواطنين وتحقيق آمالهم وطموحاتهم دمتم في رعاية الله وحفظه.