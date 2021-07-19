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الرئيس السيسي وأمير قطر يتبادلان التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك

12:24 م الإثنين 19 يوليه 2021
الرئيس السيسي وأمير قطر يتبادلان التهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

أجري الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، اتصالاً هاتفياً، مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، تبادلا فيه التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك، داعيَيْن الله- عز وجل- أن يُعيده على شعبي البلدين الشقيقين وجميع الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الأضحى أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني

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