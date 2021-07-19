بعد المعاش.. رئيس القطاع الديني بالأوقاف خطيبًا بالمكافأة بمسجد السلطان حسن بالقاهرة

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تكليف الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، بالعمل خطيبًا بالمكافأة، بمسجد السلطان حسن بالقاهرة، بعد خروجه إلى المعاش.

وأهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني درع وزارة الأوقاف لبلوغه سن المعاش، تقديرًا لتفانيه في عمله موجهًا له الشكر والتقدير لما بذله من جهد خلال فترة عمله.

كانت وزارة الأقاف، أعلنت أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "ذكر الله حقيقته وأثره في ترقية النفس"، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مؤكدة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.