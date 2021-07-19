أساقفة المنيا يقدمون التهنئة للمحافظ بعيد الأضحى (صور)

كتب- مينا غالي:

قدم أصحاب النيافة الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وتوابعها، والأنبا اغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، والأنبا جورجيوس أسقف مطاي وتوابعها، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والأنبا فام، أسقف شرق المنيا وتوابعها التهنئة لمحافظ المنيا بعيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها أصحاب النيافة ووفدًا كنسييًا رفيع المستوى، لمقر المحافظة، حيث قدموا التهنئة للواء أسامة القاضي، محافظ المنيا وقيادات المحافظة بهذه المناسبة.

وخلال الزيارة أعرب أصحاب النيافة عن أمنياتهم، بأن يحفظ الله مصر، ويحميها من كل سوء، متطلعاً إلى مستقبل أفضل للبلاد يسوده التقدم والرخاء، بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين.

ومن جانبه أعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره، للآباء الأساقفة، مؤكداً أن المحافظة تعمل بجهد لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، تحت القيادة الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد المحافظ، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد البدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على أرض الواقع، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ 757 تابع، والذي يعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة، وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى، وهو ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة، وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة عالية.

وكانت الزيارة بحضور، المهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، والشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، الدكتور هاني عبد الشهيد، عضو مجلس الشيوخ، والأنبا باسيليوس مطران المنيا للكاثوليك، والأنبا بشارة مطران أبو قرقاص وملوي للكاثوليك، وعدد من وكلاء المطرانيات، والقيادات الكنسية، بمراكز المحافظة.