أساقفة المنيا يقدمون التهنئة للمحافظ بعيد الأضحى (صور)
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كتب- مينا غالي:
قدم أصحاب النيافة الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا وتوابعها، والأنبا اغاثون، أسقف مغاغة والعدوة، والأنبا جورجيوس أسقف مطاي وتوابعها، والأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، والأنبا فام، أسقف شرق المنيا وتوابعها التهنئة لمحافظ المنيا بعيد الأضحى المبارك.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها أصحاب النيافة ووفدًا كنسييًا رفيع المستوى، لمقر المحافظة، حيث قدموا التهنئة للواء أسامة القاضي، محافظ المنيا وقيادات المحافظة بهذه المناسبة.
وخلال الزيارة أعرب أصحاب النيافة عن أمنياتهم، بأن يحفظ الله مصر، ويحميها من كل سوء، متطلعاً إلى مستقبل أفضل للبلاد يسوده التقدم والرخاء، بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين.
ومن جانبه أعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره، للآباء الأساقفة، مؤكداً أن المحافظة تعمل بجهد لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، تحت القيادة الرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأكد المحافظ، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الحالية، وخاصة بعد البدء في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على أرض الواقع، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة، بإجمالي 192 قرية، بـ 757 تابع، والذي يعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التي تنفذها الدولة، وسوف يجني ثمارها المواطنون بالقرى، وهو ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة، وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة عالية.
وكانت الزيارة بحضور، المهندس محمد النجار، سكرتير عام المحافظة، والشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، الدكتور هاني عبد الشهيد، عضو مجلس الشيوخ، والأنبا باسيليوس مطران المنيا للكاثوليك، والأنبا بشارة مطران أبو قرقاص وملوي للكاثوليك، وعدد من وكلاء المطرانيات، والقيادات الكنسية، بمراكز المحافظة.
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