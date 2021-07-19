"التموين": صرف 85% من مقررات شهر يوليو.. وغرف عمليات لمتابعة الأسواق خلال العيد

كتب - محمد سامي

أعلنت شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم الإثنين، انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية، وصرف ما يقرب من 85% من مقررات شهر يوليو الجاري حتى الآن، بجانب طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين.

وقالت وزارة التموين إنها أقامت غرف عمليات مركزية بمديريات التموين، برئاسة مدير المديرية، لمتابعة الأسواق خلال أيام عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى غرف العمليات الفرعية بكل إدارة تموينية، لتلقي أي شكاوى من المواطنين والعمل على حلها، كما سيتم العمل بطاقم كبير من المفتشين للمراقبة والمتابعة خلال أيام العيد؛ تنفيذًا لتوجيهات الوزارة بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.