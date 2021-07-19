"الزراعة": استمرار العمل بمعامل الوزارة والقطاعات الخدمية خلال إجازة العيد -صور

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان لها اليوم الإثنين، إن القطاعات الخدمية ومعامل مركز البحوث الزراعية تواصل أعمالها طوال فترة إجازة عيد الأضحى، تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضمن الحالة القصوى التي أعلنتها الوزارة طوال فترة إجازة العيد.

ويستقبل معهد بحوث الصحة الحيوانية العينات من العملاء وفحصها، وإجراء تحليل الأغذية ضد فيروس كورونا، والدواجن ضد جميع الأمراض؛ خصوصًا إنفلونزا الطيور وغيرها، وفحص صلاحية الأغذية ذات الأصل الحيواني، وخلوها من الميكروبات وسمومها والبقايا الضارة، فضلًا عن الفصل في خلو اللحوم من أية إضافات؛ مثل دهن الخنازير ولحم الحمير وغيرهما، فضلًا عن إجراء متابعة حثيثة لنظم الفحص يوميًّا والتجارب المنفذة في مركز حيوانات التجارب؛ خصوصًا إنتاج لقاحات بكفاءة عالية للشركات والقطاع الخاص.

وأعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، استمرار المعمل في أداء مهامه بشكل طبيعي طوال فترة الإجازة، بكامل طاقته، واستقبال العينات، وذلك حتى لا يتم التسبب في تعطيل عمليات التصدير ومساعدة الجهات الرقابية بمواصلة أعمالها أثناء إجازة العيد.

وتواصل غرفة العمليات المركزية بالإدارة المركزية لحماية الأراضي أعمالها، بالتواصل مع المحافظات المختلفة لرصد أي حالات للتعدي على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، لحماية الرقعة الزراعية من التعدي عليها.

ويستمر العمل أيضًا بالإدارتين المركزيتين لإنتاج التقاوي، وفحص واعتماد التقاوي، ومحطات الإعداد والغربلة على مستوى الجمهورية؛ خصوصاً في حقول إنتاج الذرة.