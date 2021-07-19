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العيد يذكرنا.. ننشر نص موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك

10:47 ص الإثنين 19 يوليه 2021
العيد يذكرنا.. ننشر نص موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ / 2021م، هي عيد الأضحى يذكرنا.

وأكدت على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

وجاء نص موضوع خطبة الجمعة، كما يلي:

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وزارة الأوقاف خطبة عيد الأضحى عيد الأضحى

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