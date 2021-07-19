وزير الأوقاف يتلقى رسالة من البابا تواضروس للتهنئة بعيد الأضحى المبارك

كتب - محمود مصطفى:​

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بعيد الأضحى المبارك.

وقال البابا تواضروس في رسالة بعثها لوزير الأوقاف: "يسعدني أن أتقدم إليكم بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية ومجمعها المقدس بأرق التهاني وأطيب الأماني بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الحبيبة بالرخاء والمحبة والسلام، وأن يحفظكم في أتم صحة وعافية وأن يمنحكم المزيد من النجاح والتوفيق".

من جانبه وجه وزير الأوقاف، الشكر لقداسة البابا على هذه التهنئة الكريمة، متمنيا له كل التوفيق، مؤكدًا على التعاون المستمر بين وزارة الأوقاف والكنيسة الأرثوذكسية وسائر الكنائس الوطنية في خدمة الوطن .

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الاثنين، أن ذلك يأتي ضمن الروح الوطنية العظيمة التي يعيشها الشعب المصري العظيم، والتي صارت أنموذجًا للعيش المشترك.