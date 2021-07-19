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"راجعين يعيدوا".. إصابة 17 شخصًا في تصادم ميكروباص بأتوبيس بالمنيا

04:53 ص الإثنين 19 يوليه 2021
"راجعين يعيدوا".. إصابة 17 شخصًا في تصادم ميكروباص بأتوبيس بالمنيا

أرشيفية

المنيا - محمد النادي:

أُصيب 17 شخصًا، فجر اليوم الإثنين، إثر حادث تصام بين سيارة ميكروباص أجرة وأتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، وذلك أثناء عودتهم من محافظة القاهرة لمشاركة أسرهم باحتفالات عيد الأضحى.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ميكروباص أجرة والأخرى أتوبيس، على الطريق الصحراوي الشرقي.

انتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث، وتبيّن أنه أسفر عن إصابة 17 شخصًا بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

حادث تصام سيارة ميكروباص أتوبيس الطريق الصحراوي الشرقي المنيا

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