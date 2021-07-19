​​أفلام ومسرحيات.. "مصراوي" ينشر تفاصيل خريطة التلفزيون في عيد الأضحى المبارك

كتب- مينا غالي:

استعدت قنوات التلفزيون المصري، لأيام عيد الأضحى المبارك من خلال خريطة خاصة، وخطة برامجية متميزة للاحتفال بالعيد تتضمن عددًا من البرامج والسهرات والمسرحيات والافلام وتُقدم الخرائط على النحو التالي:

القناة الثانية: وقفة عيد الأضحى

تقدم في فترة الصباح برامج مصر جميلة وشباب على الهوا وزينة وعلى أرض مصر وفب فترة بعد الظهيرة في الساعة الرابعة تلتقون والفيلم العربي "من عظماء الإسلام"، وفي فترة السهرة الساعة التاسعة مساء ومسرحية "شارع محمد علي".

أول أيام العيد:

تقدم فى فترة الصباح برامج مصر جميلة وشباب على الهوا وزينة وعلى أرض مصر وأماني وأغاني وفي فترة بعد الظهيرة في الساعة الرابعة تلتقون والفيلم العربي "عنتر شايل سيفه"، وتلتقون في فترة السهرة الساعة التاسعة مساءً ومسرحية "الواد سيد الشغال".

ثاني أيام العيد:

تقدم فى فترة الصباح برامج مصر جميلة و شباب على الهوا وزينة و ظعلى أرض مصر وأمانى وأغانى وفى فترة بعد الظهيرة فى الساعة الرابعة تلتقون و الفيلم العربى " فيفا زلاطا "، و تلتقون فى فترة السهرة الساعة التاسعة مساء ً و مسرحية " العيال كبرت " .

ثالث أيام العيد :

تقدم فى فترة الصباح برامج مصر جميلة و شباب على الهوا و زينة و على ارض مصر و امانى و اغانى و فى فترة بعد الظهيرة فى الساعة الرابعة تلتقون و الفيلم العربى " الحب الأول " ، و تلتقون فى فترة السهرة الساعة التاسعة مساء ً و مسرحية " جوليو و روميت ".

رابع أيام العيد :

تقدم فى فترة الصباح برامج مصر جميلة و انغام السماء و امانى و اغانى و فى فترة بعد الظهيرة فى الساعة الرابعة تلتقون و الفيلم العربى " رد قلبى " ، و تلتقون فى فترة السهرة الساعة التاسعة مساء ً و مسرحية " المايسترو ".

القناة الفضائية المصرية

وقفة عيد الأضحى

تقدم فى فترة الصباح برامج صباحنا مصرى و حامل القرآن ثم الانتقال لإذاعة خارجية لنقل شعائر الوقوف بعرفة وفى فترة بعد الظهيرة فى الساعة الثانية و النصف تلتقون والفيلم العربى "من عظماء الإسلام" ثم الانتقال لنقل نفرة الحجيج و أغانى الحج ، و تلتقون فى فترة السهرة الساعة العاشرة مساء ً و فيلم " هجرة الرسول ".

أول أيام العيد

تقدم فى فترة الصباح برنامج صبحنا مصرى ، و يعقبه الفيلم العربى " يا حلاوة الحب " ، و يعقبة برنامج سيدتى و نور فى قلبى و بالهنا ، و تلتقون فى فترة ما بعد الظهيرة فى الساعة الثانية و النصف عصراً ً و مسرحية " هالة حبيبتى " ، و تلتقون فى فترة السهرة الساعة العاشرة مساءً و فيلم " بنات العم " .

ثانى ايام العيد :

تقدم فى فترة الصباح برنامج صبحنا مصرى ، و يعقبه الفيلم العربى " ابن ذوات " ، و يعقبة برنامج سيدتى و نور فى قلبى و بالهنا ، و تلتقون فى فترة ما بعد الظهيرة فى الساعة الثانية و النصف عصراً ً و مسرحية " الهمجى " ، و تلتقون فى فترة السهرة الساعة العاشرة مساءً و فيلم " المصلحة ".

ثالث أيام العيد :

تقدم فى فترة الصباح برنامج صبحنا مصرى ، و يعقبه الفيلم العربى " دلع البنات " ، و يعقبة برنامج سيدتى و نور فى قلبى و بالهنا ، و تلتقون فى فترة ما بعد الظهيرة فى الساعة الثانية و النصف عصراً ً و مسرحية " اخويا هايص " ، و تلتقون فى فترة السهرة الساعة العاشرة مساءً و فيلم " عايزة ايه ".

رابع أيام العيد :

تقدم فى فترة الصباح برنامج صبحنا مصرى ، و يعقبه برامج مساجد الارض و شعائر صلاة الجمعه و حديث شيخ الأززهر ، و تلتقون فى فترة ما بعد الظهيرة فى الساعة الثانية و النصف عصراً ً و مسرحية " مطار الحب "، و تلتقون فى فترة السهرة الساعة العاشرة مساءً و فيلم " رد قلبى ".

قنوات النيل المتخصصة:

استعدت قنوات النيل المتخصصة بخطة برامجية متميزة للاحتفال بعيد الاضحى تتضمن عدد من البرامج والسهرات والمسرحيات والافلام وتُقدم الخرائط على النحو التالى:



نايل سينما في عيد الأضحى

تعرض قناة نايل سينما مجموعة من الافلام المتنوعة و المتميزة مابين الكوميدى والأكشن.

وقفة عيد الاضحى :

4.30 ع هجرة الرسول بطولة: ماجدة – ايهاب نافع

7.300 م حالة حب بطولة: هانى سلامة – تامر حسنى

11.30 م الرسالة بطولة: عبد الله غيث – منى واصف

2.30 ص قمر 14 بطولة: كاميليا – محمود ذو الفقار

4.30 ص الشيطانة التى احبتنى بطولة: لبلبة – محمد صبحى



أول أيام عيد الاضحى:

7.300 م الجزيرة بطولة: احمد السقا – هند صبرى

11.30 م غبى منه فيه بطولة: هانى رمزى – نيللى كريم

2.30 ص لعبة الست بطولة: تحيط كاريوكا – نجيب الريحانى

4.30 ص فيلم هندى بطولة: منه شلبى – احمد ادم

ثاني أيام عيد الأضحى:

7.30 م تيمور و شفيقة بطولة: منى زكي ، احمد السقا

11.30 م بنات العم بطولة: شيكو – احمد فهمى – ماجد

2.30 ص سلفنى 3جنيه بطولة: على الكسار – بهيجة المهدى

4.30 ص تجيبها كده تجيلها كده هى كده بطولة: سمير غانم – مديحة كامل – ليلى علوى – فاروق الفيشاوى



ثالث أيام عيد الاضحى:

7.30 م المصلحة بطولة: احمد السقا – احمد عز – حنان ترك

11.30 م عسكر فى المعسكر بطولة: محمد هنيدى – حسن حسنى – لقاء الخميسي

2.30 ص اربع بنات و ضابط بطولة: نعيمة عاكف – انور وجدى

4.30 ص حنفي الأبهة بطولة: عادل إمام ، فاروق الفيشاوي ، هدى رمزي



رابع أيام عيد الاضحى :

7.30 م رد قلبى بطولة: شكرى سرحان – مريم فخر الدين

11.30 م الحب الأول بطولة: منى زكى – مصطفى قمر – حنان ترك

2.30 ص لحن الخلود بطولة: فريد الاطرش – فاتن حمامة

4.30 ص نشاطركم الافراح بطولة: سمير صبرى – يسرا

نايل لايف في عيد الفطر

فى وقفة عرفات تقدم بث مباشر على الهواء لنقل وقائع وقفة عرفات صباحاً ، يعقبه الفيلم العربى " الرسالة " يعقبه مسلسلات " الركين " و" يوميات زوجة مفروسة " ، و فى السهرة تلتقون و الفيلم العربى " ليلى بنت الأكابر" ، يعقبها حفل فرقة الحضرة الصوفية.

في أول أيام عيد الاضحى تذيع القناة مسرحية " غزل البنات " يعقبها مسلسلات " الركين " و" يوميات زوجة مفروسة " ، و فى السهرة تلتقون و الفيلم العربى " تجيبها كده تجيلها كده هى كده " ، يعقبها حفل ديانا حداد.

ثاني أيام العيد تذيع القناة مسرحية " حقا إنها عائلة محترمة " يعقبها مسلسلات " الركين " و" يوميات زوجة مفروسة " ، و فى السهرة تلتقون و الفيلم العربى " غبى منه فيه " ، يعقبها حفل الشاب خالد.

وفي ثالث أيام عيد الأضحى تذيع القناة مسرحية " موسيقى فى الحى الغربى " يعقبها مسلسلات " الركين " و" يوميات زوجة مفروسة " ، و فى السهرة تلتقون و الفيلم العربى " تيمور و شفيقة " ، يعقبها حفل نانسي عجرم.

وفي رابع أيام عيد الأضحى تذيع القناة مسرحية " هاللو شلبى " يعقبها مسلسلات " الركين " و" يوميات زوجة مفروسة " ، و فى السهرة تلتقون و الفيلم العربى " ناصر 56 " ، يعقبها حفل حكيم.



نايل كوميدي

فى وقفة عرفات تقدم القناة المسلسل العربى " جحا المصرى " و مسلسل " أزمة سكر" و مسلسل " يوميات زوجة مفروسة اوى " و ست كوم " انا و بابا و ماما "، و تلتقون و الفيلم العربى " غبى منه فيه " ، و فى السهرة تلتقون و المسرحية الكوميدية " الجوكر".

فى أول أيام العيد تقدم القناة المسلسل العربى " جحا المصرى " و مسلسل " أزمة سكر" و مسلسل " يوميات زوجة مفروسة اوى " و ست كوم " انا و بابا و ماما "، و تلتقون و الفيلم العربى " عسكر فى المعسكر " ، و فى السهرة تلتقون و المسرحية الكوميدية " شاهد ما شفش حاجة ".

فى ثانى أيام العيد تقدم القناة المسلسل العربى " جحا المصرى " و مسلسل " أزمة سكر" و مسلسل " يوميات زوجة مفروسة اوى " و ست كوم " انا و بابا و ماما "، و تلتقون و الفيلم العربى " تيمور و شفيقة " ، و فى السهرة تلتقون و المسرحية الكوميدية " شارع محمد على ".

فى ثالث أيام العيد تقدم القناة المسلسل العربى " جحا المصرى " و مسلسل " أزمة سكر" و مسلسل " يوميات زوجة مفروسة اوى " و ست كوم " انا و بابا و ماما "، و تلتقون و الفيلم العربى " بنات العم " ، و فى السهرة تلتقون و المسرحية الكوميدية " ريا و سكينة " .

فى أول أيام العيد تقدم القناة المسلسل العربى " جحا المصرى " و مسلسل " أزمة سكر" و مسلسل " يوميات زوجة مفروسة اوى " و ست كوم " انا و بابا و ماما "، و تلتقون و الفيلم العربى " انا و هو و هى " ، و فى السهرة تلتقون و المسرحية الكوميدية " انها حقا عائلة محترمة " .



قناة العائلة في عيد الفطر

فى وقفة عرفات تقدم القناة برامج " حياتنا – هى - بيت العيلة – من كل بلد اكلة – طبيب العيلة – شباب كل يوم " ، و تلتقون و المسلسل العربى " الامام المراغى " و مسلسل " عائلة تاجر السعادة " و مسلسل " ابو ضحكة جنان " و ست كوم " راجل و ست ستات "، و تلتقون و الفيلم العربى " هجرة الرسول ".

فى أول أيام العيد تقدم القناة برامج " حياتنا – هى - بيت العيلة – من كل بلد اكلة – طبيب العيلة – شباب كل يوم " ، و تلتقون و المسلسل العربى " الامام المراغى " و مسلسل " عائلة تاجر السعادة " و مسلسل " ابو ضحكة جنان " و ست كوم " راجل و ست ستات "، و فى السهرة تلتقون و المسرحية الكوميدية " ريا و سكينة ".

فى ثانى أيام العيد تقدم القناة برامج " حياتنا – هى - بيت العيلة – من كل بلد اكلة – طبيب العيلة – شباب كل يوم " ، و تلتقون و المسلسل العربى " الامام المراغى " و مسلسل " عائلة تاجر السعادة " و مسلسل " ابو ضحكة جنان " و ست كوم " راجل و ست ستات "، و فى السهرة تلتقون و المسرحية الكوميدية " شاهد ما شفش حاجة ".

فى ثالث أيام العيد تقدم القناة برامج " حياتنا – هى - بيت العيلة – من كل بلد اكلة – طبيب العيلة – شباب كل يوم " ، و تلتقون و المسلسل العربى " الامام المراغى " و مسلسل " عائلة تاجر السعادة " و مسلسل " ابو ضحكة جنان " و ست كوم " راجل و ست ستات "، و فى السهرة تلتقون و المسرحية الكوميدية " الهمجى ".

فى أول أيام العيد تقدم القناة برامج " حياتنا – هى - بيت العيلة – من كل بلد اكلة – طبيب العيلة – شباب كل يوم " ، و تلتقون و المسلسل العربى " الامام المراغى " و مسلسل " عائلة تاجر السعادة " و مسلسل " ابو ضحكة جنان " و ست كوم " راجل و ست ستات "، و فى السهرة تلتقون و المسرحية الكوميدية " السكرتير الفنى ".

ماسبيرو زمان

تقدم القناة فى اول ايام العيد مسرحية "سيدتى الجميلة " و الفيلم العربى" عنبر " ، و برنامج لعب عيال و كاريكتير ، و حفل غنائى و مسلسلات " محمد رسول الله "و " وداعا يا ربيع العمر " و " خيال الماته ".

تقدم القناة فى ثانى أيام العيد مسرحية " الجوكر " و الفيلم العربى" صباح الخير يا زوجتى العزيزة " ، و برنامج لعب عيال و كاريكتير ، و حفل غنائى و مسلسلات " محمد رسول الله "و " وداعا يا ربيع العمر " و " خيال الماته ".

تقدم القناة فى ثالث أيام العيد مسرحية "حلمك يا شيخ علام " و الفيلم العربى" ناصر 56 " ، و برنامج لعب عيال و كاريكتير ، و حفل الفنان كاظم الساهر جزء اول و مسلسلات " محمد رسول الله "و " وداعا يا ربيع العمر " و " خيال الماته ".

تقدم القناة فى رابع أيام العيد مسرحية "حواديت " و الفيلم العربى" رد قلبى " ، و برنامج لعب عيال و كاريكتير ، و حفل الفنان كاظم الساهر جزء ثانى و مسلسلات " محمد رسول الله "و " وداعا يا ربيع العمر " و " خيال الماته ".

القنوات الإقليمية عيد الأضحى

تقدم القنوات الاقليمية عدد من الأفلام و المسرحيات فى احتفالية خاصة بمناسبة عيد الاضحى وهى على النحو التالى :



بقنواته المختلفة بعيد الأضحى المبارك من خلال خريطة برامجية متنوعه لترضى كافه الأذواق، ويتخلل البرامج إذاعة البروموهات والتنويهات الخاصة بتلك المناسبة علي مدار ايام العيد، ويتم إذاعة الأفلام الدرامية، والمسرحيات الكوميدية، الأغاني الخاصة بمظاهر واحتفالات العيد ، بالإضافة لعرض الحفلات الغنائية لعدد من المطربين.



كما تتضمن الخريطة العديد من البرامج والفقرات المفتوحة، وفيما يالي استعراض لما تقدمه قنوات القطاع ..



قناة القاهرة: وتعرض القناة في اليوم الأول فيلم "غبي منه فيه" وفي الظهيرة مسرحية "سيدتي الجميلة"، وفي ثان ايام العيد فيلم "حالة حب"وفي الظهيرة مسرحية "اخويا هايص وانا لايص" ، وفي ثالث ايام العيد فيلم "المصلحة"وفي الظهيرة مسرحية "هالو شلبي"، واخر ايام العيد فيلم "ناصر ٥٦"، وفي الظهيرة فيلم" رد قلبي".



قناة القنال: وتعرض القناة عددا من الأفلام والمسرحيات منها في أول يوم العيد فيلم "توت توت" وفي الظهيرة مسرحية" تخاريف"، ثاني أيام العيد فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"وفي الظهيرة مسرحية" صفقة بمليون دولار" ، ثالث ايام العيد فيلم "صراع الزوجات"وفي الظهيرة مسرحية "انها حقا عائلة محترمة، رابع ايام العيد السهرة الدرامية" ملحمة كبريت"وفي الظهيرة فيلم "ايام السادات".



قناة اسكندرية : تعرض القناة عدد من الأفلام والمسرحيات منها، يوم الوقفة فيلم تسجيلي "وقفة عرفة" وفي السهرة عرض فيلم" من عظماء الإسلام "، اول يوم العيد في فترة الظهيرة مسرحية" شاهد ما شفش حاجة"في السهرة، فيلم "الحب الأول "، ثان ايام العيد مسرحية" فارس وبني خيبان" وفي السهرة"كان يوم حبك"، في ثالث ايام العيد مسرحية "راقصة قطاع عام" وفي السهرة فيلم" امرأة تحت المراقبة"، في رابع ايام العيد مسرحية "حالة حب" وفي السهرة فيلم "عسكر في المعسكر"..



قناة الدلتا: وتعرض القناة عدد من الأفلام المتنوعة منها في يوم الوقفة فيلم" هجرة الرسول"، وفي أول أيام العيد فيلم "الجزيرة " وفي السهرة مسرحية" العيال كيبرة"، في ثان ايام العيد فيلم "تيمور و شفيقة"وفي السهرة تعرض مسرحية "حزمني يا"، في ثالث ايام العيد فيلم "صباح الخير يا زوجتي العزيزة" وفي السهرة مسرحية "السكرتير الفني"، في رابع ايام العيد تعرض فيلم "رد قلبي" وغي السهرة مسرحية" حواديت".



قناة طيبة: وتعرض القناة عدد من الأفلام والمسرحيات منها في أول أيام العيد مسرحية "شقاو"، وفي السهرة فيلم" الرداء الابيض"، في ثان ايام العيد مسرحية" طبيخ الملائكة" وفي السهرة فيلم" رجل بمعني الكلمة"، في ثالث ايام العيد تعرض القناة مسرحية" سلفني حماتك"وفي السهرة فيلم "الكلمة الأخيرة"، وفي رابع ايام العيد مسرحية "وجهة نظر" وفي السهرة فيلم" بورسعيد".



قناة الصعيد :تعرض القناة عدد من الأفلام والمسرحيات وهي في أول أيام العيد تعرض فيلم "العميل رقم ١٣" وفي السهرة تعرض مسرحية الكوميدية "موسيقي في الحي الشرقي"، وفي ثان ايام العيد تعرض فيلم "المطارد" وفي السهرة مسرحية "الجوكر"، في ثالث ايام العيد تعرض القناة فيلم "٨٥ جنايات" وفي السهرة تعرض مسرحية "انا الحكومة"، وفي رابع ايام العيد تعرض فيلم "رصيف نمرة خمسة".

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