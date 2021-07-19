تفاصيل استعدادات إذاعات "الوطنية للإعلام" للاحتفال بعيد الأضحى

​كتب- مينا غالي:



استعدت الهيئة الوطنية للإعلام عبر شبكاتها الإذاعية بجموعة متميزة البرامج والأفلام والمسرحيات للاحتفال بعيد الأضحى المبارك:



وتقدم الإذاعة المصرية خريطة خاصة للاحتفال بعيد الأضحى المبارك عبر شبكاتها المختلفة وجاءت الخريطة كالتالي:



البرنامج العام

تحتفل شبكة البرنامج العام بعيد الأضحى المبارك عبر تقديم برامج تتضمن موضوعات عن فضل يوم عرفة، فريضة الحج ومناسكها، قصة ذبح الأضحية وأهميتها، صلة الارحام والتواصل مع الأقارب.

تقوم الشبكة خلال أيام العيد بإذاعة لقاءات مع شخصيات عامة منها الداعية بوزارة الأوقاف دكتورة نيفين مختار، دكتور شريف بنداري خبير التنمية البشرية، والدكتورة آمال ذكي مستشار وزيرة التضامن.

كما تطوع عدد من برامجها منها: أحلى ما فينا، الراديو صديقي، كنوز الإذاعة، ما يطلبه المستمعين، العيد فرحة، رأي الدين، دعاء الصالحين.

وتستقبل المداخلات الهاتفية من المستمعين للحديث حول مظاهر العيد والاحتفالات المختلفة من جميع المحافظات.

وتقدم طوال أيام العيد سهرات خاصة ولقاءات مع نجوم الفن ، وإذاعة أغاني العيد.



صوت العرب

تقوم الشبكة بنقل حي على الهواء لشعائر الحج من المملكة العربية السعودية.

تقدم الشبكة عددا من الفقرات المفتوحة طوال أيام العيد التي تناقش عدد من الموضوعات أهمها: خطبة الوداع منهج، حكمة الأضحية وحكمة الهدى ومشروعات توزيع اللحوم، فضل يوم عرفة، الحج كركن خامس للإسلام، وفقرات منوعة عن احتفالات العيد في الدول العربية ودول العالم الإسلامي.

وتذيع مجموعة من الابتهالات الدينية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تطويع البرامج القصيرة مثل : يومك سعيد ، صورة ، أغاني وعجباني، فنون وتراث، ليلة طرب.

وفي السهرة يذاع أفلام العيد وسهرات غنائية لنجوم الغناء في الوطن العربي.



القرآن الكريم

تقدم الشبكة نقلًا حيًا لصلاتي الظهر والعصر قصرًا وجمعًا من مسجد نمرة بعرفات يوم التاسع من ذي الحجة، وكذلك نقل نفره الحجيج من عرفات الي المزدلفة يوم التاسع من ذي الحجة، نقل صلاة العيد.



الشباب والرياضة

تقدم الشبكة عدد من الفقرات المفتوحة خلال أيام العيد تحتفل مع المواطنين والشباب بالعيد وتستضيف نجوم الفن والرياضة للحديث حول قضاءهم العيد منها: العيد عيدنا، وتحلى اللمة، خمسة فرفشة، أيامنا الحلوة، معاك المايك، الراديو يجمعنا.

كما تقدم لقاءات مع اصحاب المبادرات الشبابية والتي تحمل الخير والأمل لمصر، وتقدم برامج ترفيهية مع الشباب حول فرحة العيد والتجمع العائلي والآتيكيت وذكريات العيد.

‏وتقوم بإذاعة الاغاني العربية والأجنبية لعشاق الموسيقى من كل دول العالم.



جاءت خطة شبكة الإذاعات الموجهة للاحتفال بوقفة عرفات وعيد الأضحى كالتالي:

يتم إذاعة حديث من الأرشيف بعنوان "فصلي لربك وانحر" يعمم علي كل خدمات الشبكة، كما يتم انتاج برامج حوارية عن العيد باللغة العربية بعنوان "أهلا بالعيد"، بالإضافة إلي تلوين البرامج علي الخرائط الإذاعية وتطويعها للحديث عن المناسبة باللغة العربية والإنجليزية والتركية والأوزبكية.

كما تقدم سهرات غنائية وحلقات خاصة من برنامج "مع الجالية".



الشبكة الثقافية

تقدم الشبكة علي البرنامج الإنجليزي والفرنسي والإيطالي والألماني فترات مفتوحة وبرامج للحديث عن: الحج وشعائره الدينية، تغطية احتفال الشعب المصري بعيد الاضحي المبارك في ظل جائحة كورونا من خلال اتصالات هاتفية مع المستمعين وأيضا يتناول البرنامج الدروس المستفادة من الاضحية ومناسك الحج والمعاني النبيلة للعيد ومنها التراحم والتكافل وصلة الرحم والتضحية والفداء، عادات وتقاليد شعوب الدول العربية والمسلمين حول العالم في العيد ، مع إذاعة باقة متنوعة من أحدث الأغاني والألبومات الأجنبية.​