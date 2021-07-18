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نقل الكهرباء: إطلاق التيار في 3 محطات محولات مختلفة الجهود خلال إجازة العيد

11:40 م الأحد 18 يوليه 2021
نقل الكهرباء: إطلاق التيار في 3 محطات محولات مختلفة الجهود خلال إجازة العيد

محطة محولات كهرباء

كتب- محمد صلاح:


أعلنت وزارة الكهرباء، تدعيم وتطوير شبكات نقل الكهرباء بهدف استيعاب القدرات الكبيرة التي يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها.

ووفقًا لمصدر مسئول بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، فإنه تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة منذ عام 2014 حتى 2021، بالإضافة لإنجاز عدد كبير من محطات المحولات مختلفة الجهود بعدد من المناطق على مستوى الجمهورية بهدف تحسين جودة التغذية الكهربائية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية 13.4 مليار جنيه متضمنة مشروعات الإحلال والتجديد والتوسع في إنشاء مراكز التحكمات الإقليمية، لتحسين أداء الشبكة والمحافظة على مستوى جودة التغذية الكهربائية.

في سياق متصل، أعلن المهندس مدحت رمضان رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "إيجيماك" التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم إطلاق التيار الكهربائي في محطة محولات إسكان الجمعيات بمنطقة القاهرة الجديدة جهد 66 ك.ف من خلال التنسيق مع منطقة القاهرة لنقل الكهرباء التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وأكد "رمضان" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه تم أيضًا إطلاق التيار في محطة محولات زيزينيا جهد 220 ك.ف.أ بعد عامين من سير العمل على الرغم من وجود تحديات كبيرة لعل أبرزها جائحة كورونا.

وأكد أنه من المقرر أن يتم إطلاق التيار الكهربائي في محطة محولات النرجس جهد 220 ك.ف.ا أول أيام عيد الأضحى المبارك من خلال التنسيق أيضًا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء التي لا تدخر أي مجهود أو دعم، ما كان له بالغ الأثر في تنفيذ وإنجاز العديد من المشروعات.

محطات محولات شبكات نقل الكهرباء وزارة الكهرباء إجازة العيد

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