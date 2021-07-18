Masrawy logo white

برلماني يحذر من التهاون في تطبيق إجراءات مواجهة "كورونا" في المصايف خلال العيد

11:05 م الأحد 18 يوليه 2021
برلماني يحذر من التهاون في تطبيق إجراءات مواجهة "كورونا" في المصايف خلال العيد

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

حذَّر النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خلال فترة العيد؛ لا سيما في المصايف وأماكن التجمعات، سواء من جانب المواطنين أو أجهزة الدولة.

وطالب حسين، في تصريح أدلى به اليوم الأحد، بضرورة تشديد الرقابة على المصايف خلال فترة العيد، مشيرًا إلى أن المصايف تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال فترة العيد؛ وهو الأمر الذي يمثل خطرًا كبيرًا حال عدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".

وأضاف عضو مجلس النواب: هناك حالة من التراخي والتهاون من جانب البعض حاليًّا؛ بسبب تراجع أعداد الإصابات المعلنة من وزارة الصحة، اعتقادًا منهم أن ذلك التراجع يعني انتهاء الفيروس؛ وهو أمر غير صحيح؛ حيث ما زال الفيروس موجودًا ويتحور في أشكال جديدة بمختلف دول العالم.

وأكد أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب أهمية استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لا سيما في أماكن التجمعات بالمصايف خلال فترة العيد.

وشدد حسين على ضرورة استمرار حملات التوعية نحو الالتزام بالإرشادات والإجراءات الاحترازية.

مجلس النواب لجنة الاقتراحات والشكاوى الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا المصايف عيد الاضحى

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
81

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

986

متعافون اليوم

283490

إجمالي الإصابات

16425

إجمالي الوفيات

221516

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين "وقفة عرفات" بالدرجات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا