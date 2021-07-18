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الرئيس السيسي يتلقى تهنئة بعيد الأضحى من الشيخ محمد بن زايد

08:37 م الأحد 18 يوليه 2021
الرئيس السيسي يتلقى تهنئة بعيد الأضحى من الشيخ محمد بن زايد

الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد

(مصراوي):

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب بن زايد عن خالص التمنيات بالسلام والازدهار لمصر وشعبها، وبادل الرئيس السيسي الشيخ محمد بن زايد التهنئة بهذه المناسبة المباركة، متمنيًا أن يعيدها الله عز وجل على دولة الإمارات وشعبها الشقيق بالخير واليُمن والبركات.

السيسي محمد بن زايد عيد الأضحى ولي عهد أبو ظبي

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