الرئيس السيسي يتلقى تهنئة بعيد الأضحى من الشيخ محمد بن زايد

(مصراوي):

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأعرب بن زايد عن خالص التمنيات بالسلام والازدهار لمصر وشعبها، وبادل الرئيس السيسي الشيخ محمد بن زايد التهنئة بهذه المناسبة المباركة، متمنيًا أن يعيدها الله عز وجل على دولة الإمارات وشعبها الشقيق بالخير واليُمن والبركات.