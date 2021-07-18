في عدد "الكرازة".. البابا تواضروس يستعرض ثلاثة "كتب مرجعية مهمة" تاريخية وموسوعية

كتب- مينا غالي:

جاءت افتتاحية العدد العدد الجديد من مجلة "الكرازة"، الصادر هذا الأسبوع، بقلم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تحت عنوان "كتب مرجعية مهمة"؛ حيث استعرض قداسته ثلاثة إصدارات مرجعية صدرت خلال الأشهر القليلة الماضية، عن هيئات مسؤولة تشارك في النهضة التعليمية الكنسية.

ويحمل غلاف العدد الجديد من مجلة "الكرازة"، الصادر هذا الأسبوع، صورة لقداسة البابا تواضروس الثاني، وإلى جواره المهندس محمد سعفان وزير القوى العاملة، ونيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة والمنيل وفم الخليج، وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، وذلك خلال توقيع اتفاق تعاون بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ممثلة في أسقفية الخدمات ووزارة القوى العاملة بخصوص تنمية المجتمع والتدريب ونشر ثقافة العمل الحر، يوم الخميس الثامن من يوليو الجاري، بالمقر البابوي بالقاهرة.

وجاءت الإصدارات المرجعية الثلاثة التي صدرت خلال الأشهر القليلة الماضية عن هيئات مسؤولة تشارك في النهضة التعليمية الكنسية، كالتالي:

أولًا: الكتاب المقدس بالخلفيات التوضيحية:

صدر عن دار الكتاب المقدس بمصر في يوليو الجاري، حاويًا النص العربي حسب ترجمة فان دايك، الموجودة بين أيدينا، وقد استغرق إعداده أكثر من عشرين عامًا.

ويحوي بجوار النص مجموعة من الخلفيات الاجتماعية، الثقافية، التجارية، الجغرافية، السياسية، اللغوية، اللاهوتية، بالإضافة إلى ملحقات توضيحية؛ وهي ليست شرحًا ولا تفسيرًا، ولكنها وسائل معينة على فهم النص.

ثانيًا: قاموس يوناني إنجليزي عربي لكلمات الكتاب المقدس بعهدَيه والمستخدمة في النصوص الآبائية:

وهو من إعداد الراهب أندرياس المقاري، ويقع في 1055 صفحة من القطع الكبير، وهو عمل موسوعي ضخم بدأ إعداده منذ عام 1994، ويهدف إلى زيادة وضوح المعنى وغزارة كل مفرداته.

ثالثًا: دليل الأديرة القبطية الأرثوذكسية العامرة في مصر وخارجها للرهبان والراهبات:

صدر هذا الدليل في يوليو الماضي، من قِبل اللجنة المجمعية للإعلام والمعلومات بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومقررها نيافة الأنبا أبرام مطران الفيوم وتوابعها، ويقع الدليل في 456 صفحة من القطع الكبير، حاويًا تاريخًا موجزًا عن كل دير، مع وصف معاصر عن كنائسه ومنشآته وأهم الشخصيات التي تخرجت فيه.

أما عن المقالات، فتأمل نيافة الأنبا باخوميوس، في وصية معلمنا بولس الرسول للكنيسة في (١تس 18:5) "اشكروا في كل شيء"، متخذًا إياها عنوانًا لمقاله.

وجاء مقال نيافة الأنبا بنيامين، حول "سمات الإيمان المسيحي"، تحت ذات العنوان.

واستكمل نيافة الأنبا سرابيون حديثه عن الكنيسة والقضايا الطبية المعاصرة في مقالٍ بعنوان "إعلان وفاة الإنسان".

وأوضح نيافة الأنبا موسى، أهمية تهديف الخدمة، وكذلك الخادم والكلمة في مقاله الذي حمل عنوانه الآية القائلة "لا يمكننا أن لا نتكلم بما رأينا وسمعنا" (أع ٤:١٧).

وأشار نيافة الأنبا تكلا، إلى "أهمية الحكمة"، واضعًا إياها عنوانًا لمقاله، بالإضافة إلى العديد من المقالات والموضوعات المهمة والهادفة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

يُذكر أن مجلة الكرازة مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.