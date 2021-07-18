خبير مائي: فشل إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة لهذه الأسباب

كتب– أسامة علي:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن إثيوبيا تفشل في التخزين الثاني لسد النهضة.

وأشار شراقي في تصريحات له على "فيسبوك" إلى الاقتراب من فشل التخزين الثاني بشكل كامل، موضحًا أن بحيرة سد النهضة تقترب من الوصول إلى منسوب الخرسانة الحالية (573 مترًا)، ما يصعّب من رفعها أكثر من ذلك، خاصة في ظل استمرار هطول الأمطار، بينما توشك المياه على العبور أعلى الممر الأوسط خلال يومين.

وتابع أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية: "عند منسوب 573 مترًا ستختفي معظم الجزر الثلاث التي تقع في الدائرة البيضاء والتي تقلصت خلال الأيام الماضية".

وأكد شراقي، أنه رغم ضعف التخزين الثاني الذي يعادل حوالي 3 مليارات متر مكعب، وإجمالي 8 مليارات متر مكعب، فإن موقف مصر والسودان لم يتغير من رفض أي تخزين بدون اتفاق، وكانت إثيوبيا تأمل في الوصول إلى منسوب 595 مترًا بتخزين 13.5 مليار متر مكعب بإجمالي 18.5 مليار متر مكعب.

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