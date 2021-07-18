Masrawy logo white

خبير مائي: فشل إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة لهذه الأسباب

07:06 م الأحد 18 يوليه 2021
خبير مائي: فشل إثيوبيا في الملء الثاني لسد النهضة لهذه الأسباب

سد النهضة

كتب– أسامة علي:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية، إن إثيوبيا تفشل في التخزين الثاني لسد النهضة.

وأشار شراقي في تصريحات له على "فيسبوك" إلى الاقتراب من فشل التخزين الثاني بشكل كامل، موضحًا أن بحيرة سد النهضة تقترب من الوصول إلى منسوب الخرسانة الحالية (573 مترًا)، ما يصعّب من رفعها أكثر من ذلك، خاصة في ظل استمرار هطول الأمطار، بينما توشك المياه على العبور أعلى الممر الأوسط خلال يومين.

وتابع أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية: "عند منسوب 573 مترًا ستختفي معظم الجزر الثلاث التي تقع في الدائرة البيضاء والتي تقلصت خلال الأيام الماضية".

وأكد شراقي، أنه رغم ضعف التخزين الثاني الذي يعادل حوالي 3 مليارات متر مكعب، وإجمالي 8 مليارات متر مكعب، فإن موقف مصر والسودان لم يتغير من رفض أي تخزين بدون اتفاق، وكانت إثيوبيا تأمل في الوصول إلى منسوب 595 مترًا بتخزين 13.5 مليار متر مكعب بإجمالي 18.5 مليار متر مكعب.

0

سد النهضة عباس شراقي الملء الثاني لسد النهضة إثيوبيا بحيرة سد النهضة

الخبر التالى:

يوم التروية| لماذا سمي بهذا الاسم وما الأعمال المستحبة فيه؟

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
81

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

986

متعافون اليوم

283490

إجمالي الإصابات

16425

إجمالي الوفيات

221516

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا