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مطار القاهرة يستقبل رحلة خاصة ليبية على متنها 140 مصريًا عالقًا بينهم 17 طفلًا

06:40 م الأحد 18 يوليه 2021
مطار القاهرة يستقبل رحلة خاصة ليبية على متنها 140 مصريًا عالقًا بينهم 17 طفلًا

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد الرحلة رقم UZ132 التابعة لطيران البراق الليبي قادمة من مطار معيتيقة تحمل 140 مرحلًا مصريًا، وتم تخصيص بوبات بمبنى الركاب رقم 1 لاستقبال المرحلين.

وكان السفير محمد ثروت سليم، رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية في طرابلس، صرح بأن السفارة المصرية نجحت في ترحيل 140 مواطناً مصري بينهم 17 طفلاً أقل من 18 عاما، إلى القاهرة، اليوم الأحد، وأنهت السفارة المصرية الأوراق الثبوتية للمواطنين المذكورين وزيارتهم عدة مرات في مراكز الاحتجاز المتفرقة في ليبيا، وبعض هذه المراكز على بعد 550 كيلو متر من العاصمة طرابلس. وتم توفير الحاجات الضرورية العاجلة ؛ والرعاية الطبية، واختبارات كورونا للمواطنين المصريين قبل الترحيل في الطائرة المخصصة لهم اليوم.

مطار القاهرة ليبيا طيران البراق الليبي مطار معيتيقة

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